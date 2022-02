Kịch bản để U23 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á 2022

Với chiến thắng 7-0 trước Singapore, U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Bảng C còn một trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan nữa là kết thúc. Hai đội cùng đánh bại U23 Singapore nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam tạm thời xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+7 so với +2).

U23 Việt Nam chỉ có thể bị loại khi đứng nhì bảng C và thành tích kém U23 Campuchia. Để điều này xảy ra, Dụng Quang Nho và các đồng đội phải chịu thất bại với khoảng cách nhiều hơn 8 bàn.

Nếu thua ít hơn 8 bàn, U23 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu không thua Thái Lan, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 22/2 trên sân Prince.

Chiến thắng với cách biệt 7 bàn trước U23 Singapore giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam rộng cửa đi tiếp. Ảnh: Nguyên Khang.

Ban đầu, giải đấu này có 11 đội tham dự và được chia thành 3 bảng. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Sau đó, lần lượt U23 Indonesia và Myanmar rút lui khỏi giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến bảng B chỉ còn 2 đội là là U23 Lào và U23 Malaysia. Vì vậy, cuộc đua giành suất nhì bảng có thành tích tốt nhất trở nên phức tạp.

Ban tổ chức giải buộc phải đưa ra thể thức mới. Cụ thể, hai đội ở bảng B sẽ thi đấu lượt đi và về để đảm bảo mỗi đội được đá 2 trận. Nếu hòa nhau, họ sẽ đá thêm hiệp phụ và luân lưu. Bảng B sẽ chỉ có một đội đi tiếp, đội còn lại bị loại.

Cuộc cạnh tranh vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất chỉ còn diễn ra giữa các đội ở bảng A và bảng C.

Ở bảng A, U23 Timor Leste chính thức giành vé vào bán kết với tư cách đội đứng đầu. Họ có 7 điểm sau 3 lượt trận. Xếp thứ 2 là U23 Campuchia với 6 điểm sau 3 lượt trận.

Do bảng C chỉ có 3 đội, thành tích đối đầu của U23 Campuchia với đội cuối bảng Brunei sẽ không được tính khi so sánh với đội nhì bảng C. Lúc này, U23 Campuchia có 3 điểm với hiệu số bàn thắng - bại là 0.

Với U23 Campuchia, cơ hội vào bán kết của họ là khá hẹp sau thất bại 0-1 trước Timor Leste. Thầy trò HLV Keisuke Honda chỉ vượt qua vòng bảng trong trường hợp U23 Việt Nam thua Thái Lan với cách biệt 8 bàn trở lên hoặc U23 Việt Nam thắng Thái Lan với khoảng cách hơn 3 bàn.