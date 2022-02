Khủng long đe dọa thế giới trong ‘Jurassic World Dominion’

Ngày 10/2, trailer mới nhất của bom tấn hành động giả tưởng “Jurassic World Dominion” đã được tung lên Internet.

Deadline đưa tin Universal Pictures vừa tung trailer chính thức cho Jurassic World Dominion, phần phim nhiều khả năng khép lại bộ ba tác phẩm Jurassic World thuộc thương hiệu ăn khách Jurassic Park. Phim do Colin Trevorrow đạo diễn, được ghi hình giữa đại dịch và sẵn sàng ra rạp từ 10/6 sau nhiều lần trì hoãn.

Trong đoạn giới thiệu dài gần ba phút, theo chân nhóm nhân vật chính, khán giả từng bước khám phá hiện tại hỗn loạn nơi loài khủng long dần leo lên vị trí thống trị muôn loài. Jurassic World Dominion lấy bối cảnh thế giới vào bốn năm sau khi đảo Nublar bị phá hủy hoàn toàn. Loài khủng long giờ đang sống, săn mồi và sinh con đẻ cái ngay giữa xã hội loài người.

Loài khủng long bành trướng khiến cân bằng sinh học như chuông treo chỉ mành. Một thay đổi rất nhỏ trong sự cân bằng mong manh này định hình lại tương lai và quyết định - một lần và mãi mãi - việc con người có còn là những kẻ săn mồi đỉnh cao thống trị thế giới này hay không. Giờ đây, cùng cạnh tranh vị trí ấy với loài người còn có một thế lực mới - loài khủng long.

Một số hình ảnh ấn tượng từ trailer vừa ra mắt. Ảnh: Universal Pictures.

Điểm đặc sắc trong trailer Jurassic World Dominion, cũng là điều mà khán giả lâu năm của thương hiệu Jurassic Park hằng mong đợi, chính là sự tái xuất và màn tái ngộ của ba nhân vật Ian Malcom (Jeff Goldblum), Ellie Sattler (Laura Dern) và Alan Grant (Sam Neill).

Bằng những hiểu biết và cả sự can đảm của mình, họ cùng nhóm Owen Grady (Chris Pratt) và Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dấn thân vào sứ mệnh lập lại sự cân bằng sinh học.

Ở một cảnh phim, nhân vật Ian Malcom nói: “Chúng ta đang chạy đua với sự tuyệt chủng của chính mình” và “Chúng ta không chỉ thiếu quyền thống trị thiên nhiên. Chúng ta còn là thuộc hạ của thế lực ấy”.

Bên cạnh dàn nhân vật quen thuộc từ các phần phim trước, Jurassic World Dominion cũng chào đón nhiều gương mặt mới. Họ là DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) và Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2).