Khủng hoảng của ngành KOL

Khi các công việc truyền thống biến mất, kiếm tiền trên mạng xã hội trở thành một giải pháp thay thế khả thi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này còn khá mơ hồ và chưa được định hình.

Ngành công nghiệp KOL đang trở nên bấp bênh khi thị trường ngày càng cạnh tranh và thuật toán thay đổi liên tục.

Tài khoản Instagram "Influencers in the Wild" có gần 5 triệu người theo dõi là nơi thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc hài hước hoặc tục tĩu.

Loại bài viết hay xuất hiện nhất trên kênh này là hình ảnh hoặc video về những người phụ nữ tạo dáng, nhảy múa ở nơi công cộng, có nhiều khán giả vây xung quanh. Nhưng điều đáng nói, nhà sáng tạo chỉ chọn đúng phân đoạn khiêu gợi hoặc ngớ ngẩn để đăng.

Dưới phần bình luận, hai luồng ý kiến trái chiều được đưa ra, nhưng phần lớn là sự phẫn nộ, chỉ trích từ người xem.

"Influencers in the Wild" gắn liền với thông điệp “Đi khắp nơi. Thu hút follower. Trở nên nổi tiếng (không cần tài năng)” từ những ngày đầu thành lập.

Không có luật cụ thể

Theo The Atlantic, influencer và các nhà sáng tạo nội dung được xem là tài sản quan trọng đối với các công ty truyền thông xã hội như Instagram, TikTok.

Theo một cách nào đó, tính chất công việc của họ tương đồng với những người thuộc nền kinh tế tự do, có thu nhập phụ thuộc vào ứng dụng như Uber, DoorDash, TaskRabbit.

Điểm khác biệt là họ phát triển doanh nghiệp riêng nhờ hình ảnh cá nhân, sức hút và độ bao phủ.

Các KOL được trả tiền để chia sẻ trải nghiệm của họ về sản phẩm trên trang cá nhân. Ảnh: People.

Tuy nhiên, trong khi một số nhóm lao động cộng tác với nền tảng trực tuyến đã có thể gây áp lực trực tiếp lên các "gã khổng lồ công nghệ" để cải thiện điều kiện làm việc, thì những nhà sáng tạo nội dung cho đến nay vẫn chưa thực hiện được điều đó.

Thay vào đó, họ đang phải đối mặt với một loại khủng hoảng hiện sinh. Trong vài năm gần đây, nhiều KOL tầm trung đến "siêu Influencer" - những người kiếm tiền từ mạng xã hội - đã liên tục phàn nàn với hàng loạt thay đổi, các thuật toán không rõ ràng, quy định kiểm duyệt nội dung tùy tiện làm hạn chế độ tiếp cận của họ.

“Mọi người đang dần rời bỏ nền tảng này. Nếu nhà sáng lập không nghiêm túc thay đổi thuật toán trở lại như cũ, Instagram sẽ trở nên lỗi thời, giống như Facebook vậy”, Amber Fillerup Clark (31 tuổi, sống tại Arizona, Mỹ), một blogger, chia sẻ.

KOL rời đi

Câu hỏi được đặt ra là: mối quan hệ giữa KOL và Internet có bao giờ thay đổi không?.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng điều này có thể.

Không ít người có ảnh hưởng nghĩ rằng họ nên hợp nhất để tạo ra sức mạnh lớn hơn. Trên TikTok, các nhà sáng tạo đã bắt đầu thảo luận về khả năng này vào mùa thu năm 2022.

Emily Hund, nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, ủng hộ ý tưởng trên trong cuốn sách “The Influencer Industry: The Quest for Authenticity on Social Media”.

Trong đó, cô đưa ra bối cảnh về sự gia tăng của lực lượng influencer, khởi đầu của thời đại truyền thông xã hội sau hậu quả từ cuộc suy thoái năm 2008, cũng như nền kinh tế tự do dựa trên nền tảng Internet.

Khi các công việc truyền thống biến mất, kiếm tiền trên mạng xã hội trở thành một giải pháp thay thế khả thi.

Để mô tả rõ hơn, cô đã tìm hiểu rủi ro, phong cách làm việc và tiêu chuẩn của loại việc làm này. Hund nhận xét hầu hết đều mang tính cá nhân hóa và vô định hình. Điều này khiến nó trở nên khó kiểm soát trên một nền tảng khổng lồ như Instagram hoặc YouTube.

Việc thay đổi thuật toán có thể khiến nhiều ứng dụng mất hàng nghìn KOL và người dùng. Ảnh: VICE.

JeGaysus, nhà sáng tạo TikTok, đã thành lập một liên minh đòi quyền lợi về các vấn đề thanh toán và pháp lý minh bạch.

Cho đến nay, nhóm có khoảng 400 thành viên. Khó khăn chung của họ là không thể liên lạc với quản lý ứng dụng khi gặp sự cố. Điều đó khiến họ thấy thất vọng và muốn rời bỏ.

“Họ có email riêng nhưng khi gửi yêu cầu, bạn sẽ không bao giờ nhận được phản hồi. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe trong quá trình nỗ lực phát triển các dịch vụ của mình để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người xem”, một thành viên nói với Business Insider.

Vào năm 2019, những người tạo meme trên Instagram đã nhận được sự chú ý của giới báo chí khi tạo ra một tổ chức gọi là “IG Meme Union Local 69-420”. Họ đưa đến thông điệp “Đập tan thuật toán” và quan tâm đến việc khôi phục các bài đăng hoặc tài khoản đã bị xóa.

YouTuber nổi tiếng Hank Green cũng lập nhóm "Internet Creators Guild" với mục đích giúp đỡ nhà sáng tạo tự bảo vệ mình trước bản hợp đồng khó hiểu từ các thương hiệu.