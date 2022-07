Khủng hoảng của ca sĩ nhí Việt

Nhiều ca sĩ nhí tại Vpop vướng tranh cãi, số khác thay đổi giọng hát lúc dậy thì và gặp khó khăn khi bước ra thị trường.

Thiện Nhân nói về việc xin cưới người yêu đồng giới Thiện Nhân cho biết trước khi chuyển ra sống riêng, cô và người yêu đã xin phép gia đình. Hiện nữ ca sĩ ở cùng bạn gái.

Sự bùng nổ của hàng loạt chương trình thực tế và cuộc thi âm nhạc khiến Vpop có thêm hàng chục quán quân, á quân mỗi năm. Khi cuộc thi dành cho người lớn dần trở nên nhàm chán, các nhà sản xuất bắt đầu tìm đến đối tượng nhí. Và vì thế vô số ngôi sao đã nổi tiếng khi tuổi đời còn rất nhỏ.

Tuy nhiên, hào quang đến sớm cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Bước ra khỏi các cuộc thi, những ngôi sao nhí loay hoay tìm lối đi. Không ít người trong số họ vướng phải những ồn ào.

Tranh cãi bủa vây

Thiện Nhân là quán quân của Giọng hát Việt nhí mùa 2. Sau khi chiến thắng cuộc thi, giọng ca sinh năm 2002 không hoạt động rầm rộ mà tập trung học văn hóa và thanh nhạc. Bởi thế, những năm qua, Thiện Nhân khá im ắng. Tuy nhiên, tới 15/7, tên của nữ ca sĩ bắt đầu phủ sóng mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu từ chia sẻ của gia đình Thiện Nhân với báo chí và trên fanpage của nữ ca sĩ. Anh Nguyễn Cầm - anh trai của ca sĩ Thiện Nhân - cho biết nữ ca sĩ chuyển ra ở riêng từ tháng 1 sau khi gặp một người có tên là Ngân Trác. Thiện Nhân không cho gia đình biết nơi sinh sống, thậm chí mất liên lạc với người thân trong khoảng một tuần nay. Gia đình đăng bài với mong muốn con gái hãy về nhà.

Tới trưa 16/7, qua livestream kéo dài gần một tiếng với bạn gái Ngân Trác, Thiện Nhân lên tiếng. Cô cho biết đã xin phép gia đình khi ra ở riêng. Theo Thiện Nhân, cô cho biết chịu nhiều tổn thương. Gia đình cũng phản đối chuyện yêu đồng tính của cô.

Thời gian qua, Thiện Nhân thường đăng ảnh thân mật với người yêu. Ảnh: Phương Lâm.

“8 năm qua, anh tôi không đi làm, chị đi làm vài tháng lại nghỉ. Tôi là người lo hết, từ tiền thuê nhà, chi phí, ăn uống. Tôi không muốn mọi người trong gia đình cực khổ. Tôi tôn trọng và luôn xin phép mọi thứ. Không phải tự dưng tôi ra ở riêng. Tôi và chị Ngân đã về gia đình xin phép sống chung, cưới nhau. Nhưng tới hiện tại, tôi thấy đau lòng và tổn thương”, Thiện Nhân chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã cùng người yêu Ngân Trác về nhà xin phép cha mẹ cho quen nhau và tổ chức đám cưới.

Hiện tại, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Người bênh vực Thiện Nhân, số khác lại thất vọng khi nữ ca sĩ lên mạng “đấu tố” gia đình. Nguyên nhân là gì thì Thiện Nhân cũng khó tránh khỏi mất điểm sau vụ việc.

Hồ Văn Cường cũng phải trải qua nhiều sóng gió vào năm 2021. Hồ Văn Cường bị cho là lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, có biểu hiện "mắc bệnh ngôi sao". Không lâu sau đó, ồn ào tiếp tục bủa vây giọng ca nhí. Bắt nguồn từ tin nhắn của Hồ Văn Cường gửi một người bạn, tranh cãi nổ ra.

Trong tin nhắn, Hồ Văn Cường than mệt mỏi, muốn về quê. Tin nhắn khơi mào tranh cãi, kéo theo hàng loạt ồn ào. Đỉnh điểm là khi người quản lý Diễm Phạm thừa nhận giữ hộ tiền thưởng 200 triệu đồng cùng cát-xê của Hồ Văn Cường trong nhiều năm qua.

Một lần nữa, dư luận chia thành 2 phe. Một bên bênh vực Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng Hồ Văn Cường đã vô ơn với người có công dìu dắt anh nhiều năm qua.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường quyết định kết thúc hợp đồng với công ty của mẹ nuôi vì đôi bên không cùng quan điểm. Hiện nam ca sĩ tập trung vào việc học và chỉ nhận show khi rảnh rỗi.

Phương Mỹ Chi là giọng ca nhí duy trì được sức nóng lâu dài nhất sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, cô cũng vướng nhiều tranh cãi. Nữ ca sĩ từng lên tiếng xin lỗi vì giới thiệu sản phẩm làm đẹp không rõ xuất xứ. Cô chụp hình, giới thiệu link bán và cho biết sản phẩm bán ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, khán giả tìm kiếm và cho hay sản phẩm không hề có ở Hàn Quốc như Phương Mỹ Chi quảng cáo.

Phương Mỹ Chi bị nhắc nhở vì mặc hở eo đi cúng Tổ Nghề hay bôi bánh kem vào mặt mẹ trong ngày sinh nhật. Vụ việc nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ xảy ra vào năm 2017. Khi đó, nữ ca sĩ bị cô út là Phương Quế Như tố vô ơn. Phương Quế Như kể nguyên nhân khiến gia đình cháu gái nổi tiếng quay mặt là chuyện chu cấp tiền bạc hàng tháng.

Phương Mỹ Chi sau đó chia sẻ cô tổn thương vì bị chửi bới. Chị gái kiêm quản lý của Phương Mỹ Chi khi đó là Phương Mỹ Quyên khẳng định nữ ca sĩ không vô ơn. Mối bất hòa giữa gia đình với cô út và họ hàng đã xuất phát từ nhiều năm trước khi Phương Mỹ Chi nổi tiếng.

Khi tranh cãi của các ca sĩ nổ ra, nhiều khán giả cho rằng một phần lý do đến từ việc họ còn quá nhỏ tuổi nên thiếu kinh nghiệm giải quyết sự việc. Đáng nói, các ca sĩ nhí thường được chính người thân quản lý. Họ không làm việc trong lĩnh vực giải trí, ít kinh nghiệm xử lý truyền thông khiến các sự vụ ngày càng nghiêm trọng và khó được giải quyết trong phạm vi nội bộ, điển hình trường hợp của Thiện Nhân.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi vướng phải nhiều tranh cãi.

Loay hoay tìm lối đi

Đến hiện tại, có hàng chục, thậm chí hàng trăm quán quân, á quân và các thí sinh nhí bước ra khỏi các cuộc thi âm nhạc. Ngoài số ít giọng ca vẫn được như đến như Hồ Văn Cường, Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi, Quang Anh… hầu hết thí sinh còn lại đang dần bị khán giả lãng quên. Đương nhiên, đó là điều khó tránh khỏi khi hầu hết thí sinh nhí tập trung cho việc học sau khi kết thúc cuộc thi. Trong khi đó, thị trường âm nhạc vẫn không ngừng thay đổi với hàng loạt ca sĩ ra mắt mỗi năm.

Đây là thách thức rất lớn với những giọng ca sĩ nhí muốn trở lại thị trường âm nhạc sau thời gian học tập. Chưa kể sự thay đổi về giọng hát cũng là rào cản khiến các giọng ca nhí gặp khó khăn khi trở lại.

Thời gian qua, Quang Anh phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Chợt tỉnh giấc, Mưa nắng hạ, Vỡ tan, Em là ai… nhưng không được quảng bá rầm rộ và lượt xem khiêm tốn. Âm nhạc của Quang Anh được nhận định là kén người nghe nên độ phổ biến không cao. Sức nóng từ cái tên Quang Anh hay danh hiệu quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên vì thế cũng giảm sút.

Trước đó, Quang Anh gần như dừng hoạt động để tập trung cho việc học. Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên chỉ tham gia các sự kiện nhỏ để duy trì niềm đam mê. Thời gian đó, anh cũng gặp khó khăn vì vỡ giọng. Quang Anh kể: "Tôi đã trải qua quãng thời gian vỡ giọng. Tôi khóc rất nhiều vì nghĩ rằng không thể hát được nữa. Phải trải qua quãng thời gian dài với rất nhiều biến cố thì mới có một Quang Anh trưởng thành như hôm nay".

Quang Anh tâm sự năm 2020 là thời điểm khó khăn của bản thân. Anh dự định trở lại âm nhạc sau thời gian học tập với một số dự án nhưng không thành do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, ra mắt một số ca khúc với mục đích thăm dò, tìm thị hiếu khán giả.

Bảo An và Quang Anh ở hiện tại. Ảnh: Anh Khang.

Nguyễn Ngọc Bảo An, thường gọi là Bảo An tham gia rất nhiều chương trình ca hát dành cho thiếu nhi trên sóng truyền hình như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids)… Từng là gương mặt phủ sóng truyền hình và được kỳ vọng trở thành ngôi sao Vpop sáng giá, song những năm gần đây, Bảo An khá im ắng, không có sản phẩm âm nhạc mới.

Trong bài phỏng vấn với Zing, Bảo An cho biết đã lên cấp 3, chương trình học khá nặng nên phải chăm chỉ hơn. Nữ ca sĩ nói thêm giọng hát của cô không được như xưa nên hạn chế đi hát để luyện thanh nhạc.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi hát ở mức ổn, nhưng công bằng mà nói giọng hát của tôi không còn như xưa. Do dậy thì, giọng của tôi trầm xuống, không còn hát cao được như xưa. Vì quãng giọng của tôi bị thấp xuống, tôi cũng rụt rè hơn không dám bung giọng ra hát như ngày nhỏ, thầy giáo phải dạy lại từ đầu, cho tôi luyện các bài luyện thanh cơ bản”.

Bảo An thường hợp tác với Gia Khiêm để thực hiện các bản cover. Gia Khiêm cũng là thí sinh bước ra từ các cuộc thi như Thần tượng âm nhạc nhí, Giọng hát Việt nhí... Tương tự Gia Khiêm, nhiều giọng ca nhí khác như Mai Chí Công, Minh Nhật, Hoàng Anh… cũng chủ yếu thực hiện các video cover để duy trì đam mê, thỉnh thoảng đi diễn sự kiện, tham gia chương trình truyền hình chứ chưa có dự án chuyên nghiệp, được đầu tư.

Trong khi đó, Trịnh Nhật Minh (quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2016), Dương Ngọc Ánh (2017), Trịnh Nguyễn Hồng Minh (năm 2015) hay các á quân như Trần Ngọc Duy, Nguyễn Công Quốc, Trần Kayon Thiên Nhâm… ít lộ diện và ít thông tin mới.