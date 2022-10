Khu xưởng rộng hàng nghìn m2 bốc cháy lúc rạng sáng

Do nguyên liệu phía trong bắt lửa nhanh, đám cháy bùng lên dữ dội tại khu xưởng ở xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) lúc rạng sáng 25/10.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.D.

Khoảng 3h ngày 25/10, khu xưởng chứa đệm mút, vải và mỡ cá ở xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) bùng phát hỏa hoạn. Do nguyên liệu phía trong bắt lửa nhanh, đám cháy bùng lên dữ dội và sau đó lan nhanh.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội sau khi nhận tin báo đã điều động xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và lực lượng thuộc Công an thành phố tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

“Khu xưởng bị cháy là kho chứa hàng, không có người làm việc bên trong nên đám cháy không gây thương vong”, lãnh đạo UBND xã Bình Minh thông tin.

Tại hiện trường, 3 kho hàng với tổng diện tích khoảng 1.400 m2 bị cháy. Cơ quan chức năng chưa đưa ra nhận định về nguyên nhân vụ việc.