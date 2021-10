‘Khu vườn của các vị thần’ ở Mỹ

Khách du lịch sẽ nhận bản đồ tại Trung tâm Du khách & Thiên nhiên khi vừa đến Garden of the Gods. Để thưởng ngoạn khung cảnh ngoạn mục ở "khu vườn của các vị thần", cách phổ biến nhất là đi bộ đường dài. Có khoảng 24 km đường mòn trong khu vực công viên. Trong đó, tuyến đường lát đá Perkins Central Garden dài 1,5 km phù hợp cho các gia đình đi dã ngoại, còn Siam Twins Trail hay Chambers là lựa chọn yêu thích của những du khách đam mê mạo hiểm. Ảnh: Garden of the Gods Colorado.