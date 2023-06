Khu đất làm dự án công viên Hello Kitty bị thu hồi ở Hà Nội

Dự án công viên Hello Kitty còn có tên gọi thương mại là Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG, được đầu tư trên khu đất rộng 30.000 m2, nằm sát hồ Tây. Tập đoàn BRG dự kiến hợp tác với đối tác Sanrio (Nhật Bản) - công ty sở hữu thương hiệu Hello Kitty để thực hiện dự án.