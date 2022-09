Không thể thất vọng về Lee Jong Suk

Dù đã dừng đóng phim 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự, diễn xuất của Lee Jong Suk trong lần trở lại với "Big Mouth" vẫn không khiến khán giả thất vọng.

Lee Jong Suk là một trong những diễn viên Hàn Quốc mà khán giả có thể tin tưởng. Anh không chỉ diễn xuất tốt mà còn rất giỏi trong việc lựa chọn kịch bản. Trong lần trở lại cùng phim truyền hình Big Mouth, Lee Jong Suk một lần nữa chứng minh được thực lực của mình, Naver nhận định.

Big Mouth là dự án đánh dấu sự trở lại của Lee Jong Suk sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong phim, anh vào vai Park Chang Ho - một luật sư hạng bét chỉ có tỉ lệ thắng kiện 10%. Park Chang Ho gặp nhiều rắc rối sau khi nhận bào chữa cho một vụ án giết người bí ẩn. Thậm chí, anh còn bị hiểu lầm là kẻ lừa đảo khét tiếng “Big Mouse”.

Lee Jong Suk trong vai diễn Park Chang Ho. Ảnh: Soompi.

Để tồn tại cũng như bảo vệ gia đình, Park Chang Ho buộc phải sống với tên gọi “Big Mouse”. Mặt khác, anh vẫn không ngừng truy tìm danh tính thật sự của “Big Mouse”.

Big Mouth là một bộ phim phức tạp, vừa có yếu tố kinh dị, vừa có yếu tố tình cảm. Lee Jong Suk đã thành công thể hiện cả 2 khía cạnh của bộ phim. Nhân vật của Lee Jong Suk luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng mỗi khi đối mặt với kẻ xấu, song lại trở nên dịu dàng khi đứng trước người vợ Go Mi Ho (YoonA thủ vai).

Thay vì đóng khung bản thân trong một vai diễn, Lee Jong Suk luôn thử sức với nhiều vai diễn đa dạng. Trong The Praise of Death, anh vào vai một nhà viết kịch. Trong I Can Hear Your Voice, Lee Jong Suk hóa thân thành cậu học sinh Park Soo Ha có khả năng đọc suy nghĩ của người khác… Vai diễn luật sư Park Chang Ho trong Big Mouth đã cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt của Lee Jong Suk.

Lee Jong Suk không đóng khung vai diễn. Ảnh: SBS, Allkpop, Soompi.

Khả năng diễn xuất của Lee Jong Suk được khán giả đánh giá cao từ những bộ phim đầu tiên mà anh tham gia. Sau nhiều năm, Lee Jong Suk ngày càng cho thấy sức hút riêng của mình. Người hâm mộ nhận xét diễn xuất của Lee Jong Suk vẫn không khiến họ thất vọng dù anh đã dừng đóng phim trong một khoảng thời gian dài.

Lee Jong Suk sở hữu gương mặt đẹp trai và chiều cao 1m86. Năm 2005, anh ra mắt với tư cách là người mẫu ảnh nhưng nhanh chóng rẽ hướng sang làm diễn viên. Các bộ phim truyền hình nổi tiếng của Lee Jong Suk là School 2013, Pinocchio, I Can Hear Your Voice, While You Were Sleeping… Ngoài ra, Lee Jong Suk cũng tham gia vào các dự án điện ảnh như Blood Boiling Youth, B.I.P và gần đây nhất là Witch 2.