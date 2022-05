Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Đón đợt không khí lạnh mới, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 20-22 độ C. Trong khi đó, vùng núi chuyển lạnh kèm mưa dông hai ngày 15-16/5.

Sáng 15/5, Hà Nội duy trì trạng thái âm u, nhiều mây và mưa rải rác. Lúc 6h, nhiệt độ tại thủ đô là 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục tác động đến khu vực đồng bằng những giờ tới.

Từ chiều 15/5, miền Bắc chuyển lạnh với nhiệt độ thấp phổ biến 20-22 độ C, vùng núi trở rét 17-19 độ C. Đồng thời, mưa rào và dông tiếp diễn với lượng dao động 40-70 mm/ngày, có nơi trên 80 mm. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 15-16/5, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu 2-5 m, hạ lưu 2-3 m. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy và sông Hoàng Long có thể lên báo động 1, thượng lưu hệ thống sông Thái Bình và các sông suối nhỏ ở mức báo động 1 và 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía bắc, đặc biệt là các địa phương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 15/5: Mưa rào Ngày 16/5: Không mưa Ngày 17/5: Không mưa Ngày 18/5: Không mưa Ngày 19/5: Không mưa Ngày 20/5: Mưa rào Ngày 21/5: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 26 24 27 28 30 31 29 Nhiệt độ thấp nhất

24 21 20 21 23 25 24

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực duy trì mức nhiệt 20-26 độ C trong hôm nay, giảm khoảng 2-5 độ C so với một ngày trước. Thời tiết âm u, mưa dông kéo dài. Ngày 16/5, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống ngưỡng 20-24 độ C, lượng mưa gia tăng đồng thời kèm nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m. Ngày 16/5, khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4 m.

Tại Trung Bộ, mưa dông gia tăng liên tục hai ngày 15-16/5, tập trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với lượng phổ biến 50-100 mm/đợt. Riêng Nam Trung Bộ có mưa cục bộ vào chiều tối.

Trước tình hình thời tiết diễn biến xấu những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển để thông báo kịp thời cho người dân (thuyền trưởng, chủ các phương tiện, nuôi trồng thủy sản, khách du lịch...) biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.