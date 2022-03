Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét

Miền Bắc tiếp diễn mưa dông ngày 27/3, đồng thời nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Rạng sáng 27/3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, âm u, thời tiết lạnh trở lại sau nhiều ngày ấm áp. Hiện tượng này xảy ra do khu vực đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tác động đến nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ.

Những giờ tới, miền Bắc có thể xuất hiện mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ngưỡng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Mức nhiệt này thấp hơn so với những ngày trước đó khoảng 5 độ C.

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực trở lạnh từ sáng sớm nay với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C kèm theo mưa nhỏ. Đến trưa và chiều, thời tiết ấm lên, khô ráo hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 24 độ C.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao khiến mưa dông xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, cục bộ có mưa lớn. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

27/3: Mưa dông 28/3: Không mưa 29/3: Không mưa 30/3: Không mưa 31/3: Mưa nhỏ 1/4: Mưa rào 2/4: Mưa nhỏ Nhiệt độ cao nhất °C 22 24 25 26 28 24 19 Nhiệt độ thấp nhất

18 18 18 20 21 21 17

Lý giải hiện tượng mưa đá xảy ra tại Thừa Thiên - Huế ngày 26/3, chuyên gia nhận định khu vực đang có nền nhiệt cao với mức phổ biến 32-34 độ C, khi mưa dông xuất hiện khiến nhiệt ẩm trong không khí có sự bất ổn định lớn và xáo trộn mạnh.

Ngoài ra, dòng không khí chuyển động đi lên đã đưa khối mây nóng ẩm lên cao, vượt qua tầng đối lưu. Đây cũng là cơ chế hình thành mưa đá.

Cơ quan khí tượng cho biết trạng thái mưa lạnh chỉ duy trì đến hết ngày 27/3 rồi chuyển nắng ấm. Ngày 29-30/3, mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội có thể đạt 26 độ C. Ngay sau đó, khu vực tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Chuyên gia nhận định không khí lạnh thời kỳ này có cường độ trung bình đến yếu và lệch về phía đông nên không gây giảm nhiệt nhiều, chủ yếu gây mưa dông. Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.

Dù vậy, các tàu thuyền hoạt động trên biển vẫn cần lưu ý đến tác động của gió mùa. Từ đêm 26/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,5 m.