Không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am tại Hà Nội chính thức đi vào vận hành. Đây là nơi lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp của nhà Phật đến cộng đồng.

Đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần của người Việt, Công ty Cổ phần Diệu Tướng Am chính thức ra mắt Không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am tại 13 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với quy mô lên đến 1.500 m2, đây là không gian giới thiệu và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm cao cấp cho khách hàng.

Buổi lễ khai trương với chủ đề “Kiến tạo những hành trình an lạc” đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, trọn vẹn sắc - thanh - hương - vị.

Không gian sự kiện được trang trí ấn tượng trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ - nơi các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo được tôn vinh. Những hình ảnh biểu tượng đặc trưng của nhà Phật như họa tiết Mandala - biểu trưng của vũ trụ dưới cái nhìn của những bậc tuệ giác, họa tiết bát cát tường thù thắng,… được lồng ghép khéo léo mang đến sự trang nghiêm.

Đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Diệu Tướng Am thực hiện nghi lễ kéo quả châu Cát Tường.

Trải qua 10 năm phát triển tại TP.HCM, sự ra đời của không gian trải nghiệm và kết nối Diệu Tướng Am Hà Nội đánh dấu bước phát triển mới của công ty trong hành trình “mang Diệu Tướng hiện nơi nơi”. Thông qua việc phát triển thêm nhiều không gian Diệu Tướng Am tại Việt Nam và quốc tế, công ty kiên trì giữ vững lời hứa thương hiệu: “Diệu Tướng Am nguyện là nơi tôn trí Đức tướng vi diệu của mười phương chư Phật, nơi gieo mầm trí tuệ cho bồ tát tương lai”.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Hiền - Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội); Thượng tọa Thích Tâm Mãn - Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Minh Thành (Gia Lai). Bên cạnh đó, sự kiện quy tụ chư tôn đức tăng ni cùng các vị khách quý - những người đồng hành cùng công ty suốt chặng đường phát triển.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Diệu Tướng Am - chia sẻ tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Diệu Tướng Am - chia sẻ về những hành trình phát triển 10 năm qua tại Diệu Tướng Am: “Am nhỏ tịch tĩnh nay đã là những không gian rộng lớn giữa lòng phố thị. Nhưng dù nhỏ hay to, Diệu Tướng Am nguyện vẫn là nơi tôn trí Đức tướng vi diệu của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, nơi cho những cõi tâm muốn hướng về với Phật, cảm nhận được giây phút an lạc ngay trong nỗi thăng trầm của thế gian”.

“Đến với Diệu Tướng Am, quý vị luôn tìm thấy những góc nhỏ tịch tĩnh cho riêng mình. Và Diệu Tướng Am cũng mong ước mỗi ngôi nhà Việt Nam, dù to hay nhỏ, dù lớn hay bé, đều dành một góc tịch tĩnh, nơi an yên tự tại, nơi lưu giữ và truyền thừa những giá trị văn hóa truyền thống đẹp tuyệt vời của người Việt Nam thông qua văn hóa nghệ thuật Phật giáo. Những con người Diệu Tướng Am chúng tôi sẽ luôn nỗ lực mang đến nhiều hơn nữa những không gian Diệu Tướng. Nguyện đem cái tâm an lạc ấy, trải rộng tới muôn trùng Để người người an lạc, xứ xứ đều vui”.

Cũng trong chương trình khai trương, người tham dự được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang dấu ấn Phật giáo. Tiêu biểu là màn múa nghệ thuật “Thiên thủ thiên nhãn”, biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật trà đạo, hương đạo,...

Buổi lễ khai trương thu hút khách hàng từ mọi miền Bắc, Trung, Nam - những người yêu mến và tin tưởng Diệu Tướng Am trong suốt 10 năm qua.

Ca sĩ Thanh Lam trải nghiệm không gian tại Diệu Tướng Am.

Ca sĩ Thanh Lam - khách hàng của Diệu Tướng Am - chia sẻ: “Đến Diệu Tướng Am, tôi cảm nhận sự tĩnh tại, bình yên. Đó là lý do tôi luôn ưu tiên lựa chọn trải nghiệm tại đây. Tôi nghĩ Diệu Tướng Am là nơi tin cậy cho những người theo đạo Phật”.

Không gian bên trong tại Diệu Tướng Am Hà Nội.

Với không gian mới tại trung tâm thủ đô và TP.HCM (với tổng quy mô 2 không gian tâm linh lên đến 4.000 m2), Diệu Tướng Am là điểm đến của chư tôn đức tăng ni, Phật tử, khách hàng. Tính đến nay, Diệu Tướng Am tự hào góp phần thiết trí hơn 12.000 không gian thờ cúng tâm linh, từ các chùa, tự viện, nhà thờ tổ, nhà thờ họ cho đến các không gian thờ tư gia trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Sở hữu hệ sinh thái hơn 22.000 sản phẩm, dịch vụ, không gian tâm linh của Diệu Tướng Am đáp ứng nhu cầu quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc chùa cho đến những không gian tâm linh tại gia như thiết kế kiến trúc, nội thất, không gian thờ, nghệ thuật tạo tượng,... Diệu Tướng Am không chỉ mang đến sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm cao cấp cho khách hàng mà còn góp phần kiến tạo những hành trình an lạc.