Không gian sân vườn quanh nhà tốt cho sức khỏe thế nào?

Một ngôi nhà bao quanh bởi sân vườn xanh mát, rộng thoáng sẽ giúp gia chủ tận hưởng bầu không khí trong lành, cải thiện tinh thần và sức khỏe.

Không gian sân vườn quanh nhà với cây cối, bể nước, hồ bơi là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của cả gia đình mỗi ngày, đồng thời mang đến những hiệu quả đặc biệt cho tinh thần và sức khỏe.

Không gian sân vườn giữ vai trò quan trọng trong bố cục mỗi căn nhà.

Mang đến cảm giác thoải mái

Trong các dự án sở hữu diện tích sân vườn rộng, iD Junction do Tây Hồ Group phát triển được nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm. Các biệt thự đơn lập và song lập tại dự án sở hữu 3-4 mặt thoáng, mang tính thẩm mỹ cao. Về thiết kế, kiến trúc biệt thự hài hòa và được chia rõ công năng của từng mặt. So với nhà ống liên kế, biệt thự song lập và đơn lập có không gian thoáng mát, thoải mái, tự do và đảm bảo riêng tư. Các mặt thoáng khá rộng, giúp gia chủ có thể sinh hoạt, tập thể dục, trồng cây, trồng hoa quanh nhà, mang đến cảm giác thoải mái về tinh thần.

Vườn bên hông nhà mẫu Spring là nơi đón ánh nắng mặt trời cùng thiên nhiên xanh mát.

Sau đại dịch Covid-19, làn sóng đầu tư và dịch chuyển ra các vùng ven trung tâm thành phố lớn ngày càng lan rộng. Nhiều cư dân đô thị hướng đến lối sống khỏe và tìm kiếm không gian gần gũi thiên nhiên, sông nước, tránh xa khói bụi ô nhiễm.

Nâng cao đời sống tinh thần

Ở iD Junction, không gian sân vườn kết nối chặt chẽ với nội thất nhà. Khu sinh hoạt chung ưu tiên hướng về cảnh quan, vườn tược xanh tươi. Ngôi nhà nhờ vậy trở thành mái ấm thực sự, nơi mọi người được nghỉ ngơi, tắm nắng, đọc sách, thư giãn, tương tác cùng nhau sau thời gian làm việc, học tập căng thẳng.

Không gian bên trong và ngoài vườn kết nối chặt chẽ với thiên nhiên.

Mẫu nhà The Bliss tại iD Junction là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đây là những căn biệt thự song lập có lưng hướng vườn cảnh quan, sân chơi trẻ em và giáp với công viên. The Bliss thuộc phân khu Sunrise Villa với diện tích đất tiêu chuẩn 10 m x 17 m và diện tích xây dựng 8,0 m x 10,5 m x 3 tầng. Mật độ xây dựng căn nhà không chiếm hoàn toàn diện tích khu đất (10 x 17) mà được tối ưu hợp lý về không gian, ưu tiên cho khu sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn, phòng đa chức năng, giúp gắn kết mọi thế hệ trong gia đình.

Theo đại diện Tây Hồ Group, những ngôi nhà trong cả khu đô thị sẽ là nơi kết nối tình yêu gia đình, cộng đồng, nâng cao cuộc sống tinh thần cho cư dân.

Tăng tuổi thọ và chống béo phì

Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học tại Trường Sức khỏe Công cộng Harvard T.H. Chan và Bệnh viện Nữ giới, với dữ liệu từ 108.630 phụ nữ tham gia vào nghiên cứu sức khỏe của chính phủ Mỹ năm 2000-2008, phụ nữ sống trong môi trường cây xanh xung quanh có tỷ lệ tử vong thấp hơn 12% so với người sống trong các khu vực ít cây xanh.

Duy trì gắn kết với thiên nhiên không chỉ tốt cho sức khỏe tinh thần mà còn tăng cường sức khỏe thể chất. Hệ thống Wetland của dự án iD Junction mang đến cảnh quan thiên nhiên với các thảm thực vật và không gian sân vườn quanh nhà, giúp cư dân duy trì vóc dáng săn chắc, dẻo dai nhờ những hoạt động tản bộ, tập thể dục, gym, yoga... hàng ngày.

Tập thể dục hàng ngày trong không gian sân vườn và cạnh sông hồ rất tốt cho sức khỏe.

Theo công trình nghiên cứu ở Hà Lan được đăng trên tạp chí khoa học Journal of Epidemiology and Community Health, người sống gần công viên cây xanh hay rừng tự nhiên với khoảng cách không quá 1 km, ít có nguy cơ bị trầm cảm hoặc lo âu hơn so với những người sống ở đô thị đông đúc. “Đây là kết quả tích cực cho thấy, khi con người càng sống gần với thiên nhiên, sức khỏe của họ cũng có xu hướng tốt hơn”, tiến sĩ David Rakel - khoa Y trường Đại học Wisconsin - nhận định.

Với không gian sân vườn xanh mát cùng 3 mặt thoáng đón ánh sáng, gió trời, dự án iD Junction là bản hòa ca giữa thiên nhiên và con người, khi thiên nhiên hoà vào từng hơi thở của cuộc sống thường nhật.