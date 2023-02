Không dừng lại trên cao tốc để khách đi vệ sinh, tài xế bị đánh?

Một nhà xe ở TP.HCM trình báo tài xế của hãng bị đánh hội đồng sau khi không dừng xe trên cao tốc để một nữ hành khách đi vệ sinh.

Tài xế xe khách bị đánh liên tiếp ở Nha Trang Xe khách chạy chặng TP.HCM đi Khánh Hòa, khi vừa dừng trả khách ở Nha Trang, tài xế hãng xe Bình Minh Bus bị 2 người đàn ông lao lên đánh liên tiếp vào đầu, mặt.

Sáng 22/2, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo Công an phường Phước Hải xác minh, điều tra làm rõ nội dung một nhà xe trình báo nhân viên của công ty bị hành hung.

“Phía nhà xe không trình báo ngay hôm xảy ra vụ việc mà hôm qua (21/2) mới trình báo. Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận và đang xác minh theo đơn. Tôi đã chỉ đạo công an tích cực xác minh làm rõ vụ việc”, đại tá Giang cho biết.

Sáng 22/2, đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết sự việc xảy ra lúc 22h35 ngày 16/2. Xe khách của hãng này khởi hành từ TP.HCM đi Nha Trang. Đến 22h55 cùng ngày, một nữ hành khách đòi đi vệ sinh, tuy nhiên đang trên cao tốc nên tài xế không thể dừng và bảo người này chịu khó vì khoảng 30 phút nữa sẽ đến trạm dừng chân. Đến gần 23h30, nữ hành khách được đi vệ sinh.

Một trong 2 người lao lên xe đánh tài xế. Ảnh: A.B.

Tuy nhiên, khi đến địa phận TP Nha Trang, khi đang trả khách thì một nhóm người lao lên xe đánh liên tiếp vào đầu, mặt tài xế.

“Xe đến Nha Trang khoảng 5h58 ngày 17/2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có 2 người đàn ông lao lên đánh tài xế. Tài xế bị đánh xây xát, sưng đau vùng đầu, mặt, vai. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải”, đại diện nhà xe nói và cho biết sự việc khiến hành khách có mặt trên xe kinh hãi, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh cũng như danh tiếng của nhà xe.

Về lý do sự việc xảy ra từ 16/2, đến nay nhà xe mới trình báo công an, đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết phía công ty cần thời gian tìm hiểu rõ sự việc, trích xuất camera, giám định thương tích của tài xế rồi mới làm các bước trình báo công an.

Anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, trú Nha Trang) tài xế bị hành hung, cho biết đến nay sức khỏe đã hồi phục, đi làm trở lại.

“Lúc họ xông lên đánh tôi rất sợ. Mình chỉ biết nói xin lỗi nhưng vẫn bị đánh. Đây lần đầu bị hành hung như vậy dù tôi không hề sai gì”, anh Vũ nói.