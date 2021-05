Không có người thân đến nhận thi thể nạn nhân bị chó pitbull cắn chết

Chính quyền huyện Thủ Thừa đã giao thi thể người bị chó cắn cho lực lượng chức năng mai táng ở nghĩa trang địa phương.

Theo đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, thi thể nạn nhân được bàn giao cho Công an huyện Thủ Thừa.

Sau một ngày thông báo tìm thân nhân nhưng không có người đến nhận, UBND huyện Thủ Thừa đã giao thi thể người bị chó cắn cho lực lượng chức năng mai táng ở nghĩa trang địa phương.

Ngày 22/5, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết ông Hồ Thanh Hải (37 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ), nạn nhân bị chó pitbull cắn trọng thương, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Con chó pitbull bị tiêu diệt sau khi cắn người đàn ông tử vong. Ảnh: A.L.

Ông Hải được bác sĩ may các vết thương ở vùng mặt, tiêm ngừa và đưa lên khoa Ngoại chấn thương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Hải cho biết nạn nhân bị chó cắn chết có quen ông. Trước đây, ông lên TP.HCM và gặp người này sống lang thang nên dẫn về nhà người quen ở phường 1 (quận 10) sinh sống. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, người này sau đó rời đi.

Tối 20/5, ông Hải đi uống cà phê gần khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa), dắt theo 2 con chó pitbull (đực, cái). Mỗi con nặng hơn 50 kg.

Tại đây, hai người gặp lại nhau, nạn nhân nói chuyện với anh Hải một lúc thì bị con chó pitbull lao vào cắn tử vong.

Trong lúc ngăn con vật, ông Hải cũng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng. Con chó đực sau khi gây ra vụ việc đã bỏ chạy và bị người dân tiêu diệt. Con chó cái chạy xa cách hiện trường 2 km.