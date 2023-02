Khởi tố vụ người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT cho đến chết'

Xin CSGT bỏ qua cho con dâu nhưng không được, bà N. lăng mạ, đòi hôn CSGT cho đến chết.

Điều tra vụ người phụ nữ lăng mạ, chửi bới, có hành vi động chạm CSGT, ngày 20/2, Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa, khởi tố vụ án để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo chỉ huy công an huyện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Tuy nhiên, bà N.T.N. (44 tuổi, trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) vẫn đang bị tạm giữ.

Trước đó, trưa 16/2, Đội CSGT Công an huyện Bá Thước phát hiện chị L. (sinh năm 1998, con dâu bà N.) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe để lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau đó, bà N. đến xin bỏ qua vi phạm cho con dâu nhưng lực lượng chức năng không đồng ý. Theo điều tra, người phụ nữ này đã lăng mạ CSGT nên bị tổ công tác còng tay. Trước khi được giao cho Công an huyện Bá Thước, bà N. đụng chạm vào lực lượng làm nhiệm vụ và nói: "Chị sẽ hôn em cho đến chết".