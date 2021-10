Khởi tố vụ cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang

Cơ quan chức năng xác định nhiều tài khoản trên Facebook đăng tải hình ảnh, file âm thanh có nội dung kích động, xúc phạm danh dự đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang.

Ngày 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước xảy ra tại tỉnh này.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 4/10 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang rà soát trên mạng xã hội nhiều tài khoản đăng tải tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nội dung kích động, chống lại Đảng và Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo tỉnh An Giang.

Những thông tin này đã gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

“Xét thấy nội dung của vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã trích xuất, thu giữ nhiều file hình ảnh, tài liệu, ghi âm của các tài khoản Facebook để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết.

Chân dung Nguyễn Hoàng Dũng. Ảnh: Facebook.

Ngày 3/10, trang Facebook Hoàng Dũng chia sẻ đoạn clip lồng ghép ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Giám đốc Công an tỉnh An Giang với lãnh đạo tỉnh.

Nội dung bài đăng khiến nhiều người cho rằng Giám đốc công an và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang không đồng nhất trong quan điểm chống dịch Covid-19.

Vào cuộc điều tra, Công an An Giang xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép, các nội dung bình luận dưới bài viết trên Facebook Hoàng Dũng là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang. Việc này lộ rõ ý đồ chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang.

Sau khi triệu tập nghi can để làm việc, quan điều tra xác định người này câu kết với đối tượng phản động là Hoàng Văn Dũng (chủ trang Facebook Hoàng Dũng) để chia sẻ file ghi âm lên mạng xã hội.

“Dũng là đối tượng phản động nước ngoài, đã bị Bộ Công an khởi tố bị can. Dũng đang trốn ở Mỹ. Mục đích của vụ cắt ghép ghi âm là muốn chia rẽ nội bộ của lãnh đạo công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm làm lũng đoạn công tác phòng, chống dịch tại địa phương”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi cho biết.

Theo đại tá Nơi, ông không trao đổi với người nào về nội dung như clip trên Facebook Hoàng Dũng đã đăng. “Đó là cắt ghép ghi âm, bịa đặt cho rằng tôi xuyên tạc UBND tỉnh. Việc này dễ dẫn đến nghi kỵ, mất đoàn kết”, ông Nơi nói.

Đại tá Nơi cũng cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tỉnh Nguyễn Thanh Bình luôn tận tâm với công tác chống dịch. Thời gian qua, ông Bình đã chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành, đặc biệt là luôn sát cánh cùng với Công an tỉnh An Giang quyết liệt dập dịch cứu dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh.