Khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 ở An Giang

Tài xế dương tính với SARS-CoV-2 lái xe tải từ chợ Bình Điền (TP.HCM) đến An Giang nhưng khai lịch trình khởi hành từ TP Cần Thơ.

Ngày 7/7, Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Vụ việc được phát hiện ngày 3/7 tại Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang, thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, 10h ngày 3/7, Nguyễn Văn Móm (còn gọi là Mến, 34 tuổi, ngụ thị trấn Lấp Vò, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe tải từ chợ Bình Điền, quận 8, TP.HCM, về An Giang để giao hàng tại khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú).

Nghi can làm lây lan dịch bệnh ở An Giang. Ảnh: Quỳnh Như.

Trên đường về, Móm giao, nhận hàng tại một số nơi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Đến 18h cùng ngày, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống của TP Long Xuyên, Móm khai lịch trình xuất phát từ xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ nên được cho qua.

18h30 ngày 3/7, Móm đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm nhanh nCoV nhưng không chờ nhận kết quả. Anh này tiếp tục lái xe vào khu công nghiệp Bình Long để giao hàng.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV của Móm, lực lượng y tế huyện Châu Phú đã chở tài xế này quay lại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm rRT-PCR. Sau khi có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, Móm được cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cách ly, điều trị.

Qua xác minh dịch tễ, ngành y tế An Giang xác định anh T.V.B.E. (ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) từng tiếp xúc với Móm nhiều lần khi vận chuyển hàng từ ôtô tại khu công nghiệp Bình Long. Ngày 4/7, E. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.