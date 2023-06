Khởi tố trùm giang hồ Thảo ‘lụi’

Nguyễn Văn Thảo bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Bị can này được xác định cầm đầu nhóm đàn em đập phá tài sản của người dân trên địa bàn TP Phan Thiết.

Nghi can Nguyễn Văn Thảo. Ảnh: X.H.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, Thảo “lụi”, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội Hủy hoại tài sản, quy định khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Quyết định tố tụng trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo một nguồn tin, tháng 10/2019, Thảo “lụi” huy động đàn em đến đập phá tài sản của người dân trên địa bàn TP Phan Thiết. Tháng 8/2022, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để điều tra.

Chiều 3/6, Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo “lụi” ở phường Xuân An, nhưng người này nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau đó, C02 tăng cường lực lượng, phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận lần theo dấu vết của Thảo “lụi” và phát hiện nghi phạm này trốn vào TP.HCM.

Cảnh sát khám xét nhà Thảo "lụi" hôm 3/6. Ảnh: Thanh Thanh.

Nhiều lực lượng gồm C02, Công an tỉnh Bình Thuận sau đó phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt nghi can.

Đến 16h45 ngày 5/6, cảnh sát bắt được Nguyễn Văn Thảo khi đang ở khách sạn và di lý nghi phạm này về Bình Thuận ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài việc bị điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản, Thảo và đàn em còn liên quan đến đường dây mua bán chất ma túy mà Công an tỉnh Bình Thuận vừa lập chuyên án triệt phá.