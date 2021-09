Khởi tố thêm 7 người trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng dưới hình thức số đề ở An Giang đã có 24 người bị khởi tố. Cơ quan điều tra xác định một phụ nữ và 2 người đàn ông cầm đầu.

Ngày 27/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội Đánh bạc. Cùng bị khởi tố về tội này nhưng được tại ngoại là Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (45 tuổi, cùng ngụ Long Xuyên).

Các bị can trên liên quan đến đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng bằng hình thức số đề. Cơ quan điều tra xác định 3 người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên).

Từ trái sang là Nguyễn Thị Thủy Liên, Lê Thị Hạnh và Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Tiến Tầm.

Liên và các đồng phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động. Tổng số tiền các bị can chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng để giao dịch trên 2.000 tỷ đồng .

Đầu tháng 6, Công an tỉnh An Giang lập 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 người trong đường dây đánh bạc từ TP Long Xuyên đến các huyện.

Ngoài 5 tỷ đồng tiền mặt, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng với khoảng 100 điện thoại di động các loại và máy fax, máy in, máy tính, phơi đề...

Trong 24 bị can, cơ quan điều tra đã tạm giam 11 người.