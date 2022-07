Khởi tố thêm 6 bị can trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Những đối tượng này là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Các đối tượng này đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số tiền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng .

Ngày 15/7/2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết hoàn tất hồ sơ phê chuẩn khởi tố các bị can, gồm Lê Hữu Phá (SN 1992), Phạm Huy Kiêm (SN 1992) và Nguyễn Quyết Chiến (SN 1986) đều trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986), trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Văn Bằng (SN 1983), trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương về tội "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời phê chuẩn tạm giam đối với các bị can Phá, Chiến, Thắng và Bằng.

Bị can Nguyễn Quyết Chiến (áo trắng) - đại lý cấp 2 có lượng giao dịch nhiều nhất trong số các đại lý đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn năm 2015-2017, các bị can gồm Lê Hữu Phá, Phạm Huy Kiêm, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Bằng đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club - là cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính.

Để nhận làm đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi điểm Rik cho các đối tượng đánh bạc với tổng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Tiến lên miền bắc, Bầu cua, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Thủy cung, Gái nhảy...; sử dụng đồng tiền Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game đánh bạc Rikvip/Tip.Club.

Các đối tượng đã tìm cách thu hút khách hàng mua bán Rik là con bạc tham gia chơi hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club như: đăng tin, phát tờ rơi quảng cáo, thuê quảng cáo qua ứng dụng livestream của Facebook, tổ chức các sự kiện để thu hút người có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.club với 1.600 trường hợp đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số tiền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng .

Được biết, sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, thuộc giai đoạn 2 vụ án.

Tính đến ngày 15/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can là các đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.club về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. VKSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 1) đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.