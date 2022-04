Khởi tố phó vụ trưởng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Nguyễn Hùng bị Bộ Công an bắt tạm giam để làm rõ hành vi Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Tối 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng (Phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác. Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Hùng.

Động thái trên diễn ra khi Cơ quan An ninh điều tra vụ án Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Trước đó, Bộ Công an điều tra 2 vụ án liên quan thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật. Hôm 29/3, Cơ quan cánh sát điều tra khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC). Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 2 lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết trong việc “bán chui” cổ phiếu FLC với số tiền 1.689 tỷ đồng , thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng .

Tiếp đó, ông Đỗ Anh Dũng và 6 người khác bị khởi tố hôm 5/4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Với việc bị khởi tố theo Khoản 1, Điều 361 Bộ luật Hình sự, ông Nguyễn Hùng đối diện khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.