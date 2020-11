Khởi tố ông Trần Kiều Hưng và đồng phạm

Ông Trần Kiều Hưng và một Việt kiều Mỹ bị điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Kiều Hưng (48 tuổi) và ông Nguyễn Đức Thắng (50 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đại tá Ngô Tấn Quốc, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, nói đến nay, chưa có căn cứ xác định hai bị can lừa đảo người dân.

Hơn một tuần trước, ông Hưng và ông Thắng bị Công an TP Cà Mau bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hôm đó, một trong 2 người đã giới thiệu mình là cán bộ Cục quản lý Kinh tế thuộc một cơ quan ở Trung ương.

Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên Công an TP Cà Mau chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào năm 2016, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một ôtô chạy quá tốc độ trên quốc lộ 51 nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, ông Trần Kiều Hưng (không phải là người điều khiển ôtô) xuất trình công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó cục trưởng Cục quản lý kinh tế Chính phủ.

Nghi ngờ lai lịch của ông Hưng, tổ công tác đưa người này về trụ sở. Tại cơ quan công an, ông Hưng khai mua tờ công lệnh từ một người không rõ danh tính để đối phó với lực lượng CSGT.

Ngày 30/9/2016, tòa án tuyên Trần Kiều Hưng 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.