Khởi tố nữ kế toán làm giả giấy đi đường

Cơ quan điều tra xác định Hồng tổ chức đưa người từ Hà Nội về Nghệ An và làm giả giấy đi đường cho họ với chi phí 1 triệu đồng/người.

Chiều 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi, người địa phương) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hồng. Ảnh: B.T.

Khuya 10/9, cảnh sát kiểm tra hành chính ôtô con đỗ gần chốt kiểm soát dịch ở khu vực Cống Chèm, phường Liên Mạc. Lúc đó, tài xế và một số người trên xe xuất trình 5 giấy đi đường.

Nghi vấn giấy tờ bị làm giả, lực lượng tại chốt đã bàn giao người và phương tiện cho cơ quan công an.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ Hồng làm kế toán cho một công ty vận tải. Thông qua mạng xã hội, cô ta nói có khả năng đưa người từ Hà Nội về Nghệ An với chi phí 1 triệu đồng mỗi trường hợp.

Sau khi liên lạc, nhóm khách gửi thông tin cá nhân để Hồng làm giả các giấy đi đường, nội dung thể hiện nhóm này là nhân viên của công ty vận tải.

Nữ bị can khai từ ngày 15/8 đến khi bị bắt, cô đã tổ chức 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về Nghệ An. Cơ quan điều tra đã đề nghị xử lý những người liên quan do vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tối đa 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 7 năm.