Khởi tố nhóm mang hung khí náo loạn đường phố

Do mâu thuẫn cá nhân, Nghiệp gọi thêm 20 người khác cầm hung khí, đi xe máy lạng lách, đánh võng khi tìm đối thủ.

Nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nghiệp (sinh năm 2006, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) cùng 6 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Xuất phát từ mâu thuẫn với một người tên S., tối 19/9, Nghiệp cùng 22 người khác cầm hung khí, đi xe máy dàn hàng ba, hàng bốn, lạng lách, đánh võng, bóp còi khi tìm gặp đối thủ.

Đến địa phận xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, nhóm của Nghiệp gặp S. cùng 20 người khác đang ngồi trong một quán ăn. Nhóm của Nghiệp dừng xe trước quán, chửi bới, dùng hung khí đem theo, khiêu khích, dụ nhóm của S. ra đường đánh nhau.

Lúc này, nhóm của S. không ra ngoài mà cầm bát đĩa ném về phía nhóm của Nghiệp. Sau đó, nhóm của Nghiệp bỏ về theo lối cũ. Trên đường về, nhóm này tiếp tục đi xe dàn hàng ba, hàng bốn, lạng lách đánh võng, bóp còi xe inh ỏi, đi với tốc độ cao.

Công an huyện Mê Linh đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.