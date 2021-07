Khởi tố nhóm hành hung, lột đồ thiếu nữ 15 tuổi

Nguyễn Thị Thu Hà và Phạm Văn Lộc bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ đánh đập, làm nhục thiếu nữ 15 tuổi.

Tối 26/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (17 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà) về tội Làm nhục người khác và Giữ người trái pháp luật.

Liên quan vụ án, Phạm Văn Lộc (16 tuổi, trú xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Làm nhục người khác.

Hình ảnh T. bị nhóm bạn hành hung, làm nhục. Ảnh chụp màn hình: N.D.

Nạn nhân trong vụ án là thiếu nữ 15 tuổi tên V.T.H.T. (ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, ngày 16/7, Hà và Nguyễn Thị Mai Hương (14 tuổi) thuê phòng trọ ở tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà.

Sau đó, Hà đã nhắn tin rủ Trần Thị Minh Thư (16 tuổi, cùng trú huyện Hưng Hà) đến chơi.

Ngày 19/7, Thư rủ thêm bạn là V.T.H.T. về cùng. Đêm 22/7, T. và Thư xảy ra mâu thuẫn.

Theo cảnh sát, Thư, Hương và Hà đã dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt nạn nhân ngậm khăn, cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu.

Trong lúc đánh T., Hà nhờ 2 người ở cạnh phòng trọ là Phạm Văn Lộc (16 tuổi, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Trần Ngọc Nhất (16 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà) dùng điện thoại quay video. Sau khi đánh xong, cả nhóm đi chơi, nhốt nạn nhân trong phòng.

Sợ bị đánh tiếp, T. đã trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ để trốn ra ngoài. Sau đó, Hà và Thư đăng một số hình ảnh, clip về việc đánh T. lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè.

Chiều 24/7, T. đến công an huyện trình báo. Nạn nhân sau đó được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.