Khởi tố người phụ nữ cắt đứt 'của quý' của chồng

Hành vi cắt đứt dương vật chồng của Nguyệt đã gây tỷ lệ thương tổn cơ thể cho Hoan là 72%. Cảnh sát nhận định Nguyệt gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo cơ quan chức năng, chị Nguyệt khai vì quá uất ức khi chồng là Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi) nhiều lần quan hệ tình dục với con gái (15 tuổi) mình nên ngày 19/3, bị can dùng dao cắt đứt dương vật của Hoan.

Hà Thị Nguyệt. Ảnh: Minh Phượng.

Sau khi gây án, bị can đầu thú cơ quan công an. Còn Hoan được đưa đi cấp cứu. Hậu quả vụ việc là Hoan bị mất hoàn toàn dương vật và 2 tinh hoàn. Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tổn cơ thể của người chồng là 72%.

Công an huyện Yên Châu đánh giá bị can gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bản thân Nguyệt cũng chưa có tiền án, tiền sự và đang nuôi con nhỏ. Người phụ nữ 36 tuổi được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hoan bị cáo buộc từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022 đã nhiều lần cưỡng dâm con gái riêng của vợ khi chị Nguyệt vắng nhà.