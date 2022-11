Khởi tố người ném ma túy phi tang, tông thẳng xe vào công an

Bắt người dùng xe máy tấn công cảnh sát

0

Ngày 6/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Kiến An vừa ra quyết định tạm giữ Lê Đình Công, đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đâm trọng thương một cán bộ cảnh sát.