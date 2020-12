Khởi tố người Hàn Quốc giết đồng hương, bỏ xác vào vali

Giám đốc người Hàn Quốc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội Giết người và Cướp tài sản. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Jeong In Cheol bị cáo buộc sát hại người đồng hương tên là Han Tong Duk (33 tuổi) rồi cướp tài sản hôm 26/11.

Jeong In Cheol bị khởi tố 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Han Tong Duk có hùn hạp 1,8 tỷ đồng để làm ăn với Jeong In Cheol. Tuy nhiên, công việc sau đó không thuận lợi.

Giữa tháng 11, Han Tong Duk mượn Jeong In Cheol 2,7 tỷ đồng , nói 2 ngày sau sẽ trả.

Han Tong Duk sau đó không trả mà đòi cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã hùn hạp làm ăn trước đó. Điều này làm Jeong In Cheol bực tức.

Bị can sau đó nảy sinh ý định bắt cóc bạn để đòi nợ, nếu không lấy được tiền sẽ sát hại nạn nhân.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Jeong In Cheol mua một cưa tay, kìm, kéo, túi nylon và thuốc ngủ đem về cất giấu ở công ty.

Ngày 26/11, Jeong In Cheol gọi điện cho Han Tong Duk đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn (quận 7) để nói về tiền nợ. Sau đó, cả 2 đi về trụ sở công ty của Jeong In Cheol, nằm trên đường số 3 (phường Tân Hưng, quận 7).

Lúc này, nhân viên công ty đã về hết, Jeong In Cheol lấy thuốc ngủ bỏ vào bia và đưa cho Han Tong Duk uống. Khi người bạn thiếp đi, Jeong In Cheol lấy 2 vòng trang sức trên người nạn nhân. Sợ Han Tong Duk kêu la, nghi phạm lấy găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân.

Sau khi nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol cưa cắt thi thể Han Tong Duk ra nhiều phần, bỏ vào bao nylon, vali rồi đưa lên sân thượng cất giấu.

Sáng 27/11, Jeong In Cheol vẫn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Vị giám đốc nhờ nhân viên đi bán 2 chiếc vòng trang sức. Khi nhân viên báo 2 chiếc vòng được định giá 80 triệu đồng thì nghi phạm quyết định không bán vì biết giá trị của món trang sức cao hơn.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol nói cho nhân viên biết việc mình đã giết người, rồi lái ôtô của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, Jeong In Cheol không về chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng mà lái xe vòng sang quận 2. Sau đó, anh ta đến căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) của một người quen xin tá túc.

Lúc 13h50 ngày 28/11, Công an TP.HCM ập vào căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol.

