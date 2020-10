Khởi tố người đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc

Đưa các thai phụ sang Trung Quốc để bán con, Nga được trả công 24 triệu đồng/lượt.

Ngày 14/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nga (31 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo công an, tháng 4, thông qua mạng xã hội, Nga đứng ra đưa phụ nữ Việt Nam mang thai sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh. Mỗi lần đưa được thai phụ vượt biên, Nga nhận tiền công khoảng 24 triệu đồng.

Bị can Cụt Văn Nga. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Sau đó, Nga đã làm quen và dụ dỗ 4 thai phụ ở tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc bán trẻ sơ sinh với giá 70 triệu đồng.

Ngày 5/10, bị can đưa 4 phụ nữ trên đến một nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để chờ người đón vượt biên. Ngoài ra, Nga còn đưa thêm Lô Thị Linh (29 tuổi) qua biên giới tìm việc làm.

Chiều 6/10, nhóm người trên đi theo đường mòn đến khu vực giáp biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện.