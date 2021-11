Khởi tố người đàn ông tưới xăng đốt vợ

Chung ghen tuông nên đã dùng mền trùm lên người vợ rồi tưới xăng phóng hỏa. Hàng xóm kịp phá cửa vào nhà để cứu bé trai và đưa đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Phước Chung (51 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sáng 1/11, Chung uống rượu một mình và cãi nhau với vợ là bà H.T.C.N. (51 tuổi). Chung sau đó đưa điện thoại cho cháu ngoại N.H.Đ. (7 tuổi) để bé này vào phòng chơi game.

Nguyễn Phước Chung. Ảnh: Nghiêm Túc.

Nửa giờ sau, Chung dùng mền trùm lên người vợ và lấy vật cứng đập vào đầu bà N. Thấy nạn nhân bất tỉnh, người chồng tưới 4 lít xăng vào chiếc mền rồi châm lửa đốt.

Hàng xóm sau đó phát hiện khói bốc ra từ nhà của Chung nên phá cửa vào kiểm tra. Ngoài việc kịp cứu giúp bé Đ., các nhân chứng đã đưa bà N. vào bệnh viện nên nạn nhân thoát chết.

Chung khai nguyên nhân phóng hỏa giết vợ là do ghen tuông.