Khởi tố người đàn ông túm tóc, dùng chai thủy tinh đánh vợ

Mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, bị can Tân đánh vợ khiến nạn nhân bị thương tật 12%.

Đại diện các cơ quan tố tụng tống đạt quyết định khơi tố bị can. Ảnh: A.T.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tân (53 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là bà P. (32 tuổi, là vợ của bị can Tân) bị gãy tay, tỷ lệ thương tích 12%.

Trước đó, khuya 4/4, ông Tân uống rượu bia rồi mâu thuẫn với vợ. Lời qua tiếng lại, bị can lấy ghế, vỏ chai thủy tinh đánh bà P. Sau đó, người đàn ông này đấm, đá liên tục khiến nạn nhân bị bỏ chạy. Khi đuổi theo và nắm được tóc, bị can đấm đá vào người, mặt vợ. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã can ngăn, đưa bà P. đến bệnh viện cấp cứu.

Trình bày với công an, nạn nhân cho biết trước đây, vợ chồng bà P. lấy tiền hụi về xây nhà. Sau này, cứ 15 ngày, họ đóng 5 triệu đồng để trả quỹ hụi. Thời gian gần đây, việc buôn bán gặp khó khăn nên vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Bà P. nhờ chồng đóng hộ tiền hụi nhưng bị can chửi bới rồi nhiều lần đánh đập. Tối 4/4, sau khi ăn tối, chị P. cùng con gái lên tầng 2. Khi ông Tân đi làm về, 2 người xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc rồi dẫn đến vụ hành hung.