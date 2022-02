Khởi tố người đàn ông ném con gái 5 tuổi xuống sông

Trần Văn Viên (30 tuổi, ở Quảng Nam) sau khi cãi nhau với vợ đã bế con gái ném xuống sông Trường Giang khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành) về tội Giết người.

"Quyết định khởi tố bị can được VKSND cùng cấp phê duyệt. Cơ quan điều tra cũng giám định tâm thần đối với Trần Văn Viên tuy nhiên chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ thông tin khi có xác định rõ", tướng Dũng nói.

Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông. Ảnh: T.Đ.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ qua điện thoại.

Sau đó, Viên đến nhà mẹ vợ rồi bế theo con gái 5 tuổi đi từ bến phà xã Tam Hải, vòng qua phía nhà người dân đến khu vực cầu tàu ông Hiển rồi ném bé gái xuống sông.

Sau khi gây án, Viên không cứu con gái mà rời khỏi hiện trường, về lại nhà báo cho mẹ rồi đến công an đầu thú.

Qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cảnh sát đã xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông và tổ chức tìm kiếm. Đến 0h15 rạng sáng 17/2, thi thể bé gái được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 50 m.