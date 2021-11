Khởi tố nghi phạm sát hại bé gái 12 tuổi

Nghe bé gái 12 tuổi đòi mua điện thoại, Tân đưa nạn nhân lên núi rồi bóp cổ và cưỡng hiếp.

Ngày 11/11, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/11, Tân nhậu tại nhà tình nhân ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, và làm quen với anh Nguyễn Hải Đăng, người địa phương.

Trần Phước Tân làm việc với cảnh sát. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 6/11, Tân nói dối với gia đình anh Đăng là chở bé N.T.V. (12 tuổi, con anh Đăng) đi mua điện thoại để học trực tuyến. Bị can sau đó đưa V. đến xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, để thuê nhà trọ ngủ.

Trên đường về nhà sáng 7/11, V. khóc và đòi mua điện thoại. Tân đã chở bé gái đến khu vực đồi núi ở huyện Tịnh Biên, bóp cổ nạn nhân đến chết.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm.

Từ trình báo của người dân, cảnh sát vào cuộc điều tra và bắt giữ Tân khi anh ta trên đường về nhà.

Theo cơ quan điều tra, Tân có tiền án 11 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, ra tù tháng 9/2020.