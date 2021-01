Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch ở TP.HCM

Liên quan vụ nam tiếp viên hãng Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly làm lây lan dịch Covid-19 ở TP.HCM, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can trên.

Ngày 11/1, nguồn tin của Zing xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can D.T.H. (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines) về tội Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự. Bị can H. được cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 14/11/2020, D.T.H. đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, H. không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác.

Sau đó, anh H. không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà nên lây bệnh cho 3 người khác (bệnh nhân 1347, 1348 và 1349).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tại cuộc họp báo trưa 3/12. Ảnh: Chí Hùng.

Trả lời Zing tại buổi họp báo trưa 3/12/2020, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết sau khi khởi tố vụ án hình sự thì công an có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, và sẽ cá thể hóa vấn đề hình sự theo quy định.

"Vụ án này rất đặc thù. Trong đó có một số người có vấn đề liên quan như khu cách ly… Cơ quan điều tra tuân thủ pháp luật về điều tra hình sự nhưng cũng phải tuân thủ phòng chống dịch bệnh", ông Quang cho biết.