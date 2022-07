Khởi tố một bác sĩ trong vụ cô gái tử vong sau 2 tháng nâng mũi

Cô gái 22 tuổi được đưa đến bệnh viện do gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng dịch vụ của một cơ sở làm đẹp. Sau 2 tháng điều trị, cô này đã tử vong.

Chiều 20/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Ngọc Anh (32 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê Nghệ An) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, ở Hà Nội) liên quan vụ cô gái 22 tuổi tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở làm đẹp ở phường Tương Mai.

Các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, theo Điều 315 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Phong, Giang, Ngọc Anh. Ảnh: L.N.

Tháng 5/2021, nạn nhân P.T.D.H. (quê Long An) đặt cọc 35 triệu đồng để làm phẫu thuật nâng mũi ở cơ sở làm đẹp tư nhân của Phong tại căn nhà liền kề trong ngõ 174 phố Tân Mai. Chiều 14/1, H. được Giang đưa lên tầng 6 của căn nhà để sử dụng dịch vụ.

Quá trình thực hiện, Ngọc Anh là người gây mê cho chị H. Còn Giang là người tiêm thuốc tê cho nạn nhân rồi cùng tham gia cuộc phẫu thuật cho cô gái 22 tuổi.

Khi đang phẫu thuật, H. có biểu hiện sức khỏe không tốt và hôn mê. Sau đó, Ngọc Anh sơ cứu nạn nhân nhưng bất thành. Cùng ngày, những người liên quan báo cho Phong để đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tối 16/1, người thân của H. trình báo sự việc cho công an địa phương. Sau đó, Công an quận Hoàng Mai phối hợp VKSND cùng cấp thực hiện các thủ tục tố tụng. Khi khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đồ đạc tại khu vực phẫu thuật có biểu hiện bị xáo trộn, nhiều dụng cụ đã bị tẩu tán.

Còn về phía nạn nhân, sau khoảng 2 tháng nằm viện, H. được gia đình chuyển về bệnh viện ở Long An để tiếp tục điều trị. Đến ngày 16/3, người phụ nữ này qua đời.

Kết quả điều tra cho thấy Hoàng Minh Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Giang là người lên mạng xã hội đăng quảng cáo về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách cho Phong.

Theo Điều 315 Bộ luật Hình sự, người bị kết án vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, thì bị phạt tù ít nhất một năm, cao nhất là 15 năm.