Khởi tố chủ tịch quận ở Đà Nẵng để điều tra hành vi nhận hối lộ

Ông Khoa được cho là có liên quan đến những sai phạm tại dự án nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Chiều 6/4, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Nguồn tin của Zing cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố ông này để điều tra tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông: Võ Thiên Sinh (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ - cựu Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (36 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ); Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về 2 tội danh Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Cụ thể, gói thầu Thuê dịch vụ duy tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5 m trên địa bàn quận Cẩm Lệ do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư.

Điều hành dự án là Phòng Quản lý Đô thị quận Cẩm Lệ. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Hoàng Dương Danh - Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng với giá trị trúng thầu là hơn 7,841 tỷ đồng . Gói thầu được thực hiện trong vòng 240 ngày.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng đã hối lộ cho các bị can trên khi thực hiện gói thầu.