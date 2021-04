Khởi tố chủ quán cơm đưa người nhập cảnh trái phép

Nhận một triệu đồng để đưa người phụ nữ vượt biên từ Lào vào Việt Nam rồi ra quốc lộ đón xe khách, Phương bị cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Quàng Thị Phương (38 tuổi, trú huyện Sông Mã) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị can được tại ngoại để cách ly y tế. Ảnh: Công an Sơn La.

Chiều 19/4, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến ăn tại quán cơm của Phương ở xã Chiềng Khương. Ông ta nói quen một phụ nữ làm ăn ở Lào, bị bệnh và muốn về nước để chữa trị. Tuy nhiên, cửa khẩu đóng cửa để phòng chống Covid-19 nên không thể nhập cảnh.

Ông ta trả công một triệu đồng, nhờ Phương dẫn đường cho người phụ nữ trên nhập cảnh trái phép. Nữ chủ quán cơm sau đó nhận lời.

Tối 20/4, Phương lái xe máy đến khu vực biên giới sát tỉnh Hủa Phăn (Lào) để chở bà N.T.T. (41 tuổi, quê Nghệ An) ra quốc lộ 4G chờ xe khách về Hà Nội.

Khuya cùng ngày, hai phụ nữ bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Sơn La kiểm tra và giữ lại.

Theo Điều 348 Bộ luật hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt tù ở mức 1-15 năm.