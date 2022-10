Khởi tố cặp vợ chồng tổ chức nhập cảnh trái phép

Vợ chồng Nguyễn Quang Hiếu và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hiếu (38 tuổi), Cao Chí Linh (39 tuổi) và Dương Văn Thương (28 tuổi) điều tra về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cùng về tội danh trên, Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, vợ Hiếu) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thương, Linh, Hiếu và Thủy (từ trên xuống). Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà bắt quả tang Hiếu, Linh, Thương và Thủy tổ chức đưa 3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra thụ lý.

Qua điều tra ban đầu xác định, Linh cùng đồng phạm đã nhiều lần câu kết với những người ở Campuchia, tổ chức đưa 20 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.