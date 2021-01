Khởi tố cán bộ sở tông chết người

Cán bộ thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị khởi tố sau khi điều khiển ôtô gây tai nạn, làm một nữ lao công tử vong.

Chiều 5/1, trao đổi với Zing, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Vương, cán bộ thanh tra thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Vương được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.T.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Quang Khải, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên, cho biết công an cũng đã gửi quyết định điều tra sang Sở GTVT tỉnh. “Chúng tôi đã đình chỉ công tác cán bộ này để phục vụ điều tra”, ông Khải nói.

Trước đó, theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hưng Yên, đêm 21/11/2020, ôtô 5 chỗ do ông Vũ Văn Vương điều khiển hướng huyện Tiên Lữ đi chợ Gạo. Đến đường Lê Văn Lương (TP Hưng Yên), xe này tông chết một phụ nữ đang đi xe máy.

Nạn nhân là chị V.T.H. (39 tuổi, nhân viên Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên). "Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ôtô của ông Vương đi ngược chiều", đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh nói.