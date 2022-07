Khởi tố 7 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán The Light

Ngày 20/7, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định khởi tố bị can 7 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán The Light.

Các đối tượng Nguyễn Văn Họa (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên); Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, trú tại TP Bắc Giang) bị khởi tố với tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 5 đối tượng bị khởi tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2004, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Tú (SN 1998, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn); Nguyễn Duy Khánh (SN 1996, trú tại huyện Yên Dũng); Nông Văn Tuấn (SN 1990, trú tại huyện Sơn Động); Trần Thành Hòa (SN 1997, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng). Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán The Light. Căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND huyện Việt Yên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở The Light là ông Vũ Minh T., tổng mức phạt 37,5 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh 9 tháng. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh tiến hành kiểm tra quán The Light tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, phát hiện 58 người dương tính với ma túy. Dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng để cướp tiền Đinh Công Lăng, 28 tuổi, vờ là khách vào chuyển tiền, rồi cầm dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng Viettel ở Tuy Hòa (Phú Yên), lấy 37 triệu đồng để tiêu xài.

