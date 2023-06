Khởi tố 6 người mua bán ma túy ở phố Bùi Viện

Mua bán ma túy ở phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM), Luân cùng 5 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 khởi tố.

Nhóm người bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM, đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Phúc Luân (23 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Tấn Thiện (ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi, quê Lâm Đồng), Lý Kim Anh (31 tuổi, ngụ quận 3), Lư Khắc Cần (27 tuổi, ngụ quận 5), Tăng Chí Vĩ (27 tuổi, quê An Giang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định khuya 16/5, Công an quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra hành chính quán Heritage (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện N.Đ.K. (23 tuổi) và P.N.Q. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Luân, Thiện, Khanh, Kim Anh, Cần, Vĩ; thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Riêng đối với quán Heritage, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an quận 1 phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính 6 lần, phát hiện và xử lý các hành vi sai phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hoạt động quá giờ quy định.

Công an quận 1 đã mời làm việc chủ cơ sở Heritage yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh do sai phạm nhiều lần, không quản lý chặt chẽ để nhân viên buôn bán ma túy gây ảnh hưởng an ninh trật tự.