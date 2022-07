Khởi tố 4 người trong vụ thanh niên bị chém chết trước quán karaoke

Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi giết thanh niên 28 tuổi. Ngoài ra, một người khác bị khởi tố vì che giấu tội phạm.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Minh Đức (25 tuổi), Dương Trường Anh (22 tuổi) và Nông Văn Giáp (20 tuổi, cùng ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Dương Minh Đức có mâu thuẫn cá nhân với anh Dương Bá Ngọc (28 tuổi). Tối 10/7, Đức rủ Trường Anh và Giáp đi tìm đối thủ để giải quyết.

Rạng sáng 11/7, nhóm bị can thấy anh Ngọc từ quán karaoke Tứ Huyền (ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình), nên xông tới tấn công. Trường Anh và Giáp dùng dao phay, dao quắm chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Ngọc tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc được Công an huyện Phú Bình báo cáo Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, truy bắt nhóm gây án. Sau gần một ngày, các bị can đã sa lưới.

Ngoài 3 bị can trên, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khởi tố Nguyễn Văn Dương (27 tuổi) về tội Che giấu tội phạm.