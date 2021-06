Khởi tố 4 bị can tổ chức đánh bạc qua mạng

Cảnh sát kiểm tra căn nhà ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ nhóm người tổ chức đánh bạc qua mạng, tạm giữ số tiền 120 triệu đồng.

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Châu Thành (28 tuổi), Phạm Tấn Phong (32 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành), Nguyễn Trung Hữu (45 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Thái Hiền (41 tuổi, ở TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Thành, Hữu, Hiền và Phong (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín.

Cảnh sát cho biết chiều 3/6, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, kiểm tra căn nhà ở xã Tân Lý Tây. Cảnh sát phát hiện và bắt quả tang 7 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ đá gà.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ số tiền 120 triệu đồng, laptop, tivi cùng các tang vật có liên quan đến việc đánh bạc. Sau gần hai tuần điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can đối với Thành, Hữu, Hiền và Phong.