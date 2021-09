Khởi tố 4 bị can mua bán hàng cấm ở An Giang

Từ hiện trường tài xế lao xe tải xuống kênh, bỏ lại 5.960 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, cảnh sát đã điều tra và bắt tạm giam 4 bị can liên quan.

Chiều 9/9, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thị Lia (40 tuổi), Huỳnh Thị Mỹ Phượng (51 tuổi), Trần Thế Thanh (36 tuổi) và Lê Phước Đại (31 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) điều tra về tội Buôn bán hàng cấm (thuốc lá ngoại nhập lậu).

Theo cảnh sát, trước đó Lia và Phượng liên hệ với Thanh, đặt mua 5.960 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngày 17/8, cả hai thuê Đại điều khiển ôtô tải biển số An Giang đến huyện Tịnh Biên, nhận thuốc lá đưa về huyện Châu Thành.

Hiện trường tài xế lao xe tải xuống kênh, sau đó bỏ trốn. Ảnh: Nghiêm Túc.

2h sáng hôm sau, Đại chở số thuốc lá này đến xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, đã bị cảnh sát tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đại bất ngờ lao xe tải xuống bờ kênh, sau đó bỏ trốn. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện và số thuốc lá nêu trên.

Ngày 27/8, Đại ra đầu thú. Từ lời khai của tài xế, cảnh sát mời những người liên quan làm việc, sau đó củng cố sơ khởi tố bị can.