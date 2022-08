Khởi tố 3 người mua bán trẻ em sang Trung Quốc

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi nghe các đối tượng dụ dỗ, rủ rê về việc đi làm công ty ở miền Nam với mức lương 7 triệu đồng/tháng, cháu Xeo Thị U. đã đi theo.

Không ngờ sau đó, cháu U. bị họ lừa bán sang Trung Quốc. Ngày 10/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Bông, Xeo Văn Dậu và Cụt Phò Thuận để điều tra về hành vi Mua bán trẻ em.

Thời gian qua, tình trạng dụ dỗ người dân có hoàn cảnh khó khăn đi làm “việc nhẹ, lương cao” diễn ra khá phổ biến. Nhiều vụ việc, sau khi các nạn nhân rời khỏi địa phương nhiều năm, gia đình và cơ quan chức năng mới tìm ra được manh mối và tiến hành giải cứu, đưa về nhà.

Từ đây, chân dung của những kẻ buôn người mới dần lộ diện. Hầu hết, các đối tượng mà kẻ mua bán người hướng tới đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vô tình trở thành “miếng mồi ngon” cho các đối tượng đưa sang biên giới bán.

Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu và Cụt Thị Bông tại cơ quan công an.

Vụ việc của em Xeo Thị U. (2002, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) cũng xảy ra tương tự. Cháu U. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghỉ học sớm phụ giúp gia đình làm nương rẫy. Khoảng tháng 7/2016, biết được hoàn cảnh của cháu U. nên Xeo Văn Dậu (1994, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) và Cụt Phò Thuận (1986, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) tìm gặp, dụ dỗ cháu U. đi làm công ty ở miền Nam với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhận thức hạn chế, nên cháu U. đã đồng ý.

Sau đó, Cụt Phò Thuận gọi điện cho Cụt Thị Bông (1995, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang sinh sống ở Trung Quốc tìm cách đưa cháu U. sang bán cho người Trung Quốc làm vợ. Cả hai thống nhất, Thuận gọi cho Dậu đưa cháu U. qua biên giới theo đường Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Khoảng một tuần sau, Bông đã bán cháu U. cho một người Trung Quốc với số tiền 135 triệu đồng. Số tiền này, Bông lấy 30 triệu đồng, trả cho Dậu 3 triệu đồng, Thuận 2 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng thì gửi về cho gia đình cháu U.

Về phần gia đình cháu U., sau khi con gái rời khỏi địa phương, ban đầu phía gia đình nghĩ cháu đi làm công ty. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sự việc, gia đình cháu U. mới biết việc U. bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau thời gian sinh sống ở Trung Quốc, U. đã tìm cách trốn về Việt Nam và tố cáo các đối tượng mua bán người.

Từ những manh mối thu thập được về quá trình cháu U. bị Xeo Văn Dậu và Cụt Phò Thuận dụ dỗ bán sang Trung Quốc cộng với những thông tin bị hại cung cấp, Công an huyện Kỳ Sơn đã lần lượt triệu tập Cụt Phò Thuận và Xeo Văn Dậu lên cơ quan công an để làm rõ.

Ban đầu các đối tượng quanh co chối tội và không thừa nhận việc đã dụ dỗ, lừa gạt cháu U. để bán sang biên giới. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn nhanh chóng đưa ra bằng chứng buộc tội khiến các đối tượng phải thừa nhận hành vi. Ngay sau đó, Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu và Cụt Thị Bông đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố các đối tượng về hành vi Mua bán trẻ em, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.