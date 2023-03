Khởi tố 3 cán bộ ở TP.HCM

Nhóm cán bộ này làm trái quy định dẫn đến việc bất động sản của Nhà nước được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị An Nương (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình), Trần Anh Vũ (công tác tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình) và Võ Trung Dũng (công chức Địa chính - Xây dựng UBND phường 5, quận Tân Bình) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết quả điều tra, 3 cơ quan trên được phân công nhiệm vụ thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Quá trình thực hiện, các bị can đã làm trái quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận hồ sơ dẫn đến việc không phát hiện nhà, đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Nhà nước, từ đó tham mưu sai cho các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân.

Sai phạm của các bị can gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 14 tỷ đồng .