Khởi tố 2 nhân viên đường sắt liên quan vụ tàu hỏa húc ôtô

Hai nhân viên đường sắt trực ở ga Trì Bình (Quảng Ngãi) vi phạm quy tắc nghề nghiệp, không hạ gác chắn xuống khiến tàu hỏa húc ôtô làm một người chết, hai người bị thương.

Ngày 22/6, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khởi tố bị can đối với hai nhân viên đường sắt trực ban ga Trì Bình, xã Bình Nguyên, về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Hai bị can là bà Võ Thị Uyên (31 tuổi, nhân viên gác chắn) và ông Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi, nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình, đều ngụ huyện Bình Sơn) liên quan đến vụ tàu hỏa tông ôtô khiến 1 người chết, 2 người bị thương hôm 7/3.

Khu vực gác chắn ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T. Toan.

Công an huyện Bình Sơn cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này.

Khoảng 6h30 ngày 7/3, tàu chở hàng SH3 từ Bắc vào Nam, khi đến thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ.

Sau cú va chạm mạnh, tàu SH3 hất văng ôtô 7 chỗ khiến bé trai 1 tuổi tử vong tại chỗ, hai vợ chồng ông Nguyễn Trí Minh và Trần Thị Mỹ Trinh bị thương nặng.

Khi xảy ra tai nạn, camera an ninh ghi lại nguyên nhân vụ tai nạn do nhân viên đường sắt đã không kéo gác chắn hạ xuống trước khi có tàu hỏa lao tới.