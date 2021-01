Khởi tố 2 nghi can tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Hai nghi can thừa nhận đưa người vượt biên với chi phí 6 triệu đồng/người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt giam Lê Đình Đức (37 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) và Đoàn Thanh Bằng (48 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đức và Bằng (trái qua phải) bị bắt vì đưa người vượt biên ra nước ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Đức từng làm việc tại Lào. Tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh ta về nước rồi liên hệ với Bằng nhận đưa người vượt biên sang Lào với giá 6 triệu đồng/người.

Đức sau đó đăng thông tin nhận đưa người vượt biên sang Lào lên trang Facebook cá nhân.

Ngày 8/9/2020, Đức dẫn khoảng 5 người quê Hà Tĩnh vào Kon Tum rồi giao cho đối tác. Nhận người, Bằng dẫn họ vượt biên bằng đường tiểu ngạch qua Lào rồi thuê ôtô chở đến bến xe tỉnh Atapư (Lào).

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh phới hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt Đức và Bằng.