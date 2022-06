Khởi tố 2 đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định bị can Phòng Sồi Hồ và Hồ Đắc Tú là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu.

Chiều 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Phòng Sồi Hồ (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) và Hồ Đắc Tú (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý người liên quan đường dây đánh bạc qua mạng Internet thuộc giai đoạn 2 của vụ án do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng xác định có 1.075 trường hợp đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Cơ quan An ninh điều tra làm việc với bị can. Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định bị can Phòng Sồi Hồ và Hồ Đắc Tú là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Từ năm 2015 tới 2018, với vai trò là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, hai bị can trên đã thực hiện hành vi giao dịch mua, bán Rik (tiền ảo trong game bài Rikvip/Tip.Club) cho nhiều con bạc khắp cả nước để tham gia chơi bạc trực tuyến trên mạng, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.

