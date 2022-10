Khởi tố 2 công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú

Hơn một tháng sau vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, hai công an TP Thuận An bị khởi tố do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, tối 7/10, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với 2 cán bộ Công an TP Thuận An về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, một người bị bắt tạm giam, bị can còn lại do đang bệnh nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt. Liên quan đến vụ án này, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân (42 tuổi, chủ quán karaoke An Phú) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Karaoke An Phú bị cháy hôm 6/9. Ảnh: T.L. Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra lúc 20h15 ngày 6/9. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khẩn 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 70 cảnh sát cứu hỏa. Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau. Đến tối 8/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 32 người (17 nam và 15 nữ). Đánh nhau trước cổng trường, 2 thiếu niên bị khởi tố tội giết người Với cáo buộc dùng gậy và dao tấn công khiến đối thủ bị thương nặng vùng đầu, Nam và Huy bị khởi tố về tội giết người.